Milas'ta gece saatlerinde alevler etkisini artırdı
Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Halen 6 ilde 13 bölgede yangınlar devam ediyor. NTV ekipleri de Muğla'daki söndürme çalışmalarını takip ediyor. Ahmet Örsoğlu Milas ilçesinden son bilgileri aktardı.
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NTV Haber 06.08.2021 - 01:10| Son Güncelleme : 06.08.2021 - 01:17
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