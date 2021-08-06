Milas'ta gece saatlerinde alevler etkisini artırdı

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Halen 6 ilde 13 bölgede yangınlar devam ediyor. NTV ekipleri de Muğla'daki söndürme çalışmalarını takip ediyor. Ahmet Örsoğlu Milas ilçesinden son bilgileri aktardı.

NTV Haber 06.08.2021 - 01:10 | Son Güncelleme : 06.08.2021 - 01:17

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