Milas’ta yangından geriye kül tabakası kaldı

Orman yangınları, yemyeşil ağaçlardan geriye gri bir tabaka bırakıyor. NTV ekibi, Muğla’nın Milas ilçesinde yanan alanları görüntüledi. Alevlerden geriye kalan manzara, yangının bıraktığı hasarın boyutunu gözler önüne serdi. (Haber:Gökhan Gerçek Kamera:Ahmet Aldoğan)
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NTV 07.08.2021 - 09:11| Son Güncelleme : 07.08.2021 - 09:26
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