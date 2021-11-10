Milletin kalbinin attığı yer: Anıtkabir (3. Bölüm)
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'in yapımı 9 yıl sürdü. Anıtkabir, Atatürk'ün zaman zaman ziyaret edip, "Ankara bu noktadan ne güzel görünüyor dediği" Rasat tepe'de, inşaa edildi. Ata'nın naaşı aramızdan ayrılışından 15 yıl sonra, 1953 yılında Anıtkabir'e nakledildi. (Haber: Özden Erkuş - Kamera: Yasin Güngör)
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