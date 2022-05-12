Milli arıcılık projesine saldırı: 200 kovan talan edildi

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde yürütülen milli arıcılık projesi kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı. 7 yıldır sürdürülen proje kapsamında Uçmakdere’de bulunan 200 kovan yağmalandı ve yaklaşık 4 milyon arı telef edildi. Talan edilen bölgeyi cep telefonu kamerasıyla çeken Prof. Dr. Mustafa Necati Muz ‘‘Burası milli ilaç projesi arılığıydı. Hastalıklara dayanıklı üstün arı ırkları üretiyorduk. Yavrulu, arılı tüm petekler çalınmış. Haince bir operasyon gerçekleştirilmiş’’ dedi. Muz’un şikayetçi olması üzerine jandarma, kovanları çalanları yakalamak için çalışma başlattı.

Haberler - Anadolu Ajansı 12.05.2022 - 10:37 | Son Güncelleme : 12.05.2022 - 10:51

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