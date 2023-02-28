Milli basketbolcu Nilay ile babaannesinin son görüntüleri

Kahramanmaraş merkezli depremde, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Çankaya Üniversitesi'nin formasını giyen milli basketbolcu Nilay Aydoğan, Malatya'da ziyaret ettiği babaannesi Hacer Aydoğan ile enkazda hayatını kaybetti. Nilay'ın deprem gecesi babaannesiyle çektiği görüntüler, enkazda bulunan cep telefonunda ortaya çıktı. Nilay Aydoğan'ın Hatay'da oynadığı maçın ardından takımla Ankara'ya dönmeyip, babaannesine sürpriz yapmak için annesine haber vermeden Malatya'ya gittiği de ortaya çıktı.

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