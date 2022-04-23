Milli Eğitim Bakanı koltuğunu 5’inci sınıf öğrencisi Yağmur’a devretti
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu 10 yaşındaki 5’inci sınıf öğrencisi Yağmur Sena Çeken’e bıraktı. Bakan Özer, “Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın bu şekilde coşku ile kutlanması aslında 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı’nda yüz yüze eğitime başlama kararlılığının bir sonucu” dedi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.