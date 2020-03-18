Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk NTV'de (LGS sınavı ve YKS sınavı ertelenecek mi?)

NTV canlı yayınında Funda Görey'in sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Uzaktan eğitim ile alınan konular sınava dahil olmayacak, sadece okullar açıkken işlenen konulardan sınav olacak. " dedi.

NTV Haber 18.03.2020 - 20:08 | Son Güncelleme : 18.03.2020 - 20:38

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