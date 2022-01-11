Milli futbolcu Ahmet Çalık'ın kaza anı güvenlik kamerasında

Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık’ın hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Kazanın ardından olay yerinde yapılan incelemede aracın yaklaşık 135 metre sürüklendiği ve Çalık’ın emniyet kemerinin takılı olmadığı belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerde fren izine de rastlanmadı.

Haberler - ntv.com.tr 11.01.2022 - 15:15 | Son Güncelleme : 11.01.2022 - 15:39

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