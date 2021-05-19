Milli mücadele kararı nasıl verildi?

Atatürk her zaman sorunların siyaset yoluyla çözülmesinden yanaydı ancak harpten başka çare kalmayınca askerlik sanatının inceliklerini ustalıkla sergileyen bir komutandı. NTV ekibinden Baran Bila, harp coğrafyası uzmanı Selim Erdoğan’la Kurtuluş Savaşı boyunca alınan kritik kararları, haritalar üzerinde değerlendirdi.

NTV 19.05.2021 - 13:27 | Son Güncelleme : 19.05.2021 - 17:19

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