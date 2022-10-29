Milli mücadelenin kahramanlarının yakınları anılarını NTV’ye anlattı
Milli Kurtuluş mücadelesi ve Cumhuriyet yolunda, Mustafa Kemal Atatürk yalnız değildi. İsmet İnönü, Celal Bayar, Fevzi Çakmak, Halide Edip Adıvar, Milli Mücadelenin kazanılmasını sağlayan kahramanlardan sadece bir kaçı. O isimlerin yakınları, anılarını NTV’ye anlattı. (Haber:Özgür Akbaş Tuana Çiftçi Kamera:Alihan Sönmez-Oktay Taşkın)
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