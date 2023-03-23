Milli Muharip Uçak'ın ilk görüntüleri paylaşıldı

Milli Muharip Uçakın (MMU) ilk görüntüleri paylaşıldı Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, MMUnun ilk görüntülerini Twitter hesabından, “Milletimizin heyecanla, dünyanın merakla beklediği, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı yayında ilk kez izlettiği beka projemiz Milli Muharip Uçak’ımızın ilk görüntüleri! Mühendislerimizin emeğine sağlık. Bu gurur hepimizin. Hayırlı olsun” notuyla paylaştı.
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