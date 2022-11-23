Milli Muharip Uçak'tan ilk görüntü

Türkiye’nin milli imkanlarla geliştirilen ilk savaş uçağı son montaj hattına girdi. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, milli muharip uçağın ilk görüntüsünü paylaştı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Tesislerinde geliştirme faaliyetleri tamamlanan milli muharip uçağın ilk prototipinin montajına başlandı. 18 Mart 2023’de motor çalıştırarak hangardan çıkarılması planlanan milli muharip uçak, Türk Hava Kuvvetleri’nin gelecekteki vurucu gücünü oluşturacak.
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