Milli Savunma Bakanı Güler NTV'ye konuştu: İsrail'in saldırıları artık vahşete dönüştü
İsrail'e tepki gösteren Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, sivillere saldırıların kabul edilemez olduğunu vurguladı. Güler, ''İsrail'in Gazze'ye dönük saldırıları artık bir vahşete dönüştü.'' diye konuştu. İlk televizyon röportajını NTV'ye veren Bakan Güler, terörle mücadele ve İsveç'in NATO üyelik süreci konusunda da önemli açıklamalarda bulundu.
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