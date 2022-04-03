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Milli Savunma Bakanlığı, mayınların imha görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Karadeniz’deki sürüklenen mayınlara karşı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın önlemlerinin yer aldığı görüntüleri paylaştı. Bakanlığın, sosyal medya hesabındaki paylaşımda mayınların yerlerini nasıl tespit edildiği ve ardından imha görevi için SAS timlerinini nasıl çalıştığı görülüyor.

Haberler - ntv.com.tr 03.04.2022 - 12:05 | Son Güncelleme : 03.04.2022 - 12:09

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