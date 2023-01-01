Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni yıla özel klip

Milli Savunma Bakanlığı yeni yıl dolayısıyla rap tarzında marşın seslendirildiği ''Önce Vatan'' isimli klip hazırladı. MSB'nin Twitter hesabından paylaşılan klipte, ''Adım Mehmetçik benim. Ezan oldum dinmedim, dinmem. Bayrak oldum inmedim, inmem. Şehit oldum ölmedim, ölmem'' sözlerinin de yer aldığı marş, rap tarzında seslendiriliyor. Paylaşımda, kahraman Mehmetçiğin tarih boyunca olduğu gibi Cumhuriyet'in 100'üncü yılında da ''Önce Vatan'' diyerek milletin huzur ve güvenliği için görevde olacağı belirtildi.
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