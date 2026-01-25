Milli sporcu Berkay da akran cinayetine kurban gitti!
25.01.2026 10:00
NTV - Haber Merkezi
17 yaşındaki Berkay Melikoğlu, geçen yıl Tokat'ta 18 yaşındaki bir akranı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Berkay'ın ailesi ve sevenleri önümüzdeki ay görülecek karar duruşmasında adaletin yerini bulmasını istiyor.
