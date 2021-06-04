Milyonlarca ton çöp dünyayı kaplıyor

Türkiye'de çevreyi korumak için atılan önemli adımlardan biri de Sıfır Atık Projesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan projede amaç restoranlardan, alışveriş merkezlerine, otellerden evlerimize kadar her yerde atık miktarını azaltmak, geri dönüşümü artırmak. (Haber: Özden Erkuş)
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NTV 04.06.2021 - 10:53| Son Güncelleme : 04.06.2021 - 11:01
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