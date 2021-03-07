Milyonluk otomobiliyle refüje çıktı

İstanbul Maltepe’de oto yıkamacıdan çıkan sürücü, milyonluk otomobiliyle kaza yaptı. Sürücü bir anda gaza yüklenince direksiyon hakimiyetini kaybetti ve lüks otomobil refüje çıktı. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.
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ntv.com.tr 07.03.2021 - 15:26| Son Güncelleme : 07.03.2021 - 15:42
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