Mimar Sinan'ın ustalık eseri, Selimiye Camii 37 yıl sonra restore ediliyor
Edirne'deki Selimıye Camii 37 yıl sonra restore ediliyor. Proje, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca onaylandı. Çalışmaların ilkbaharda başlaması planlanıyor. Tarihi yapı, restorasyon süresince ibadete açık olacak.
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