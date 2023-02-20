Minare binanın üzerine devrildi

Adana Yüreğir'de Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gördüğü için kontrollü olarak yıkılan Aksa Camisi'nin minaresi üç katlı bir evin üzerine devrildi. Şans eseri can kaybı ya da yaralanan olmazken, evde hasar oluştu. Kahramanmaraş ve Malatya'daki kontrollü yıkım çalışmalarında da tehlikeli anlar yaşandı.

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