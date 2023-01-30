Minibüs asker eğlencesi yapanların arasında daldı: 1 ölü, 5 yaralı
İstanbul Çekmeköy'de park halindeyken freni boşalarak harekete geçtiği iddia edilen minibüs, sokakta asker eğlencesi düzenleyenlere çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Minibüs sürücüsü Metehan Yılmaz gözaltına alındı.
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