Minibüs asker eğlencesi yapanların arasında daldı: 1 ölü, 5 yaralı

İstanbul Çekmeköy'de park halindeyken freni boşalarak harekete geçtiği iddia edilen minibüs, sokakta asker eğlencesi düzenleyenlere çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Minibüs sürücüsü Metehan Yılmaz gözaltına alındı.

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