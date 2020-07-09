Minibüs şoförünün isyanı: Anahtarı polise bırakıp gideceğim

Sultanbeyli’de durakta işe geç kaldıklarını iddia ederek minibüse kapasitesinden fazla binen yolculara şoför isyan etti. Ayakta yolcu olmaması gerektiğini söyleyen dolmuşçu şoförü yolcuları uyararak, “İnşallah uygulama yoktur. Eğer varsa da arabayı anahtarla polise bırakıp gideceğim” dedi. Sultanbeyli'de işe geç kaldıklarını ve hiç bir dolmuşun kendilerini almadıklarını söyleyen yolcular kendilerini götürmesi için minibüs şoförüne ısrar ettiler. Yolcuların işe geç kalmasına razı olmayan minibüs şoförü çaresiz kalarak yolcuları götürmeye başladı. Polis kontrol noktasına ceza yemek istemeyen minibüs şoförü ile yolcular arasında ilginç diyaloglar yaşandı. O diyaloglar bir yolcu tarafından da kaydedildi.
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İHA 09.07.2020 - 11:34| Son Güncelleme : 09.07.2020 - 11:49
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