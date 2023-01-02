Minibüs şoförüyle kuryenin yumruklu yol verme kavgası
İstanbul Bahçelievler'de minibüs şoförüyle motosikletli kurye arasında çıkan yol verme tartışması, tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Yolcuların ve çevredekilerin güçlükle ayırdığı kurye ile minibüs şoförü, birbirinden şikayetçi oldu.
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