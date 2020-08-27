Minibüste yaşlıların maske kavgasında yumruklar konuştu

Normalleşmeyle birlikte özellikle toplu taşıma araçlarında 'maske kavgaları' yaşanmaya başladı. Görüntüler bu kez Edirne'deki bir minibüsten. Toplu taşıma aracına maskesiz binen yaşlı bir adam diğer yolcular tarafından uyarılınca tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle zaman zaman fiziksel müdahale de yaşandı. Tartışmanın ortasında kalan çocuklu bir kadın da zor anlar yaşadı.
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İHA 27.08.2020 - 13:51| Son Güncelleme : 27.08.2020 - 14:04
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