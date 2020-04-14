Maltepe'de polisleri bile şaşırtan minibüs (İçinden 27 yolcu çıktı)
Uyarılara, önlemlere rağmen en çok corona virüs vakasının bulunduğu İstanbul'da sosyal mesafe kuralları sık sık gözardı ediliyor. Maltepe'de denetim yapan trafik polislerinin durdurduğu bir minibüsten olması gerekenden üç kat fazla yolcu çıktı. Yurt genelinde de en kalabalık noktalar semt pazarları oldu. Önlemlere rağmen vatandaşlar bir metrelik sosyal mesafe kuralına uymadı, büyük yoğunluk yaşandı.
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NTV 14.04.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 14.04.2020 - 09:50
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