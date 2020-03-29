Minik öğrencilerden işaret diliyle "Evde kalın" çağrısı
Evde kalmak corona virüsün yayılmaması için en çok dikkat etmemiz gereken önlemlerden biri. Farklı gruplardan "Evde kalın" çağrısı sık sık yapılyor. O gruplardan biri de İstanbul Avcılar Ambarlı İlkokulu'nda eğitim gören çocuklardı. İşte o çocukların işaret diliyle yaptığı çağrı...
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29.03.2020 - 08:12| Son Güncelleme : 29.03.2020 - 08:22
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