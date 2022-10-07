Miras kavgasında aileler birbirine girdi

İstanbul Arnavutköy’de iddiaya göre, aileler arasında miras meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, taraflar birbirlerine tahta, taş ve sopalarla saldırdı. Yaşanan kavga anı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Akşam saatlerinde yaşanan kavga sonrasında ise olay daha da büyüdü. İddiaya göre kavgada yeğenlerini hastanelik eden amcanın yaşadığı apartmana yeğeninin dayıları ateş açtı. Polis olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.