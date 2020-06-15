Misafirliğe gittikleri ev çöktü

Biingöl'de depremde yıkılan bir evde, 10'dan fazla kişi kalıyordu. Bir kısmı misafirdi. Misafir aile, 2 saat önce bölgeden ayrıldığı için depreme yakalanmadı. Akrabaları ise, sarsıntı anında dışarı çıkarak, enkaz altında kalmaktan kurtuldu.

NTV 15.06.2020 - 11:39 | Son Güncelleme : 15.06.2020 - 13:29

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