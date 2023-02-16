Depremin vurduğu iller arasında olan Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, mısır dolu silolar yerle bir oldu. 24 silonun 15 tanesi yıkıldı, geri kalanlarının ayakta kalmasının nedeni ise dolu olmaması... Yıkılan siloların her birinde bin 250 ton mısır vardı. (Haber:Ahmet Örsoğlu Kamera:Cüneyt Ali Horozal)
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