Montrö'ye göre Türkiye'nin hakları

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna savaşını başlatmasının ardından, Montrö Boğazlar Sözleşmesi bir kez daha gündeme geldi. Ukrayna Büyükelçiliği, Türkiye'ye boğazları savaş gemilerine kapatma çağrısı yaptı. NTV yayınına katılan Altınbaş Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, sözleşmenin Türkiye'ye getirdiği hakları ve sözleşmenin detaylarını paylaştı.
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NTV Haber 25.02.2022 - 03:38| Son Güncelleme : 25.02.2022 - 03:41
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