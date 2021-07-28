Motokurye ölümden döndü

İstanbul Sultangazi'de motosikletli kurye Sinan Almak, aynı yönde giden bir başka aracın aniden şerit değiştirerek motosikletine çarpması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Almak, motosikletiyle sürüklenerek yolcu almak için durakta duran İETT otobüsünün altına girdi.

NTV 28.07.2021 - 13:07 | Son Güncelleme : 28.07.2021 - 13:22

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