Motokuryeler için yasal düzenleme geliyor

Pandemi dönemi ile çoğalan, sonrasında da sayılarında adeta patlama yaşanan motokuryeler için yasal bir düzenleme geliyor. Araçların park etmesi, sürücülerinin de dinlenmeleri için uygun alanlar oluşturulacak. Pilot bölge istanbul Tuzla. İşte ayrıntılar... (Haber: Çağrı Ulu Kamera: Muhammet Tarakçı)
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