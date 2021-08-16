Motokuryelerin çarpıştığı kazada kamerada

İstanbul Sultangazi’de iki kuryenin kafa kafaya çarpıştığı kaza güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde motosikletli kuryelerden birinin hızla gelip duramayarak diğerine çarptığı görülüyor. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan iki kurye hastaneye kaldırıldı.
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ntv.com.tr 16.08.2021 - 10:46| Son Güncelleme : 16.08.2021 - 10:55
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