Motokuryeye tabanca ile saldırdı

Ankara Demetevler'de bir otomobil sürücüsü moto kuryeye çarptıktan sonra kaçtı. Otomobili takip edip yakalayan kurye ile sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Sürücü aracındaki tabancayı çıkarıp kabzasıyla kuryeye saldırdı. Kavgayı vatandaşlar ayırdı, kaçan sürücü ise polis ekiplerince yakalandı.
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DHA 27.06.2022 - 12:48| Son Güncelleme : 27.06.2022 - 12:58
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