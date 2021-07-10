Motorlu tacizci yakalandı

Kayseri'de Melikgazi ilçesinde çeşitli tarihlerde kadınların kendilerine yaklaşan motosikletli bir kişi tarafından taciz edildiğini bildirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin 31 yaşındaki A.T. olduğu belirlendi. A.T., polis ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
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NTV 10.07.2021 - 14:48| Son Güncelleme : 10.07.2021 - 14:59
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