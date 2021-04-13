Motosiklet iş yerine girdi

İstanbul'da sahil yolunda ilerleyen motosiklet sürücüsü otobüsle hafif ticari araç arasından geçmeye çalıştığı sırada sağa manevra yapan araçla çarpıştı. Motosikletin hakimiyetini kaybeden sürücü yol kenarında bulunan kapalı bir iş yerine girdi.
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NTV 13.04.2021 - 13:31| Son Güncelleme : 13.04.2021 - 13:46
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