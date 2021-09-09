Motosiklet kazası kamerada: 2 ölü

İstanbul’da D-100 Karayolu’nda makas atarak ilerleyen bir motosiklet sürücüsü, kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Yola savrulan sürücü Cemal Akıl ve arkadaşı Gültekin Dönmez hayatını kaybetti. Kaza anını, motosikletin arkasında ilerleyen otomobilin araç kamerası kaydetti.

ntv.com.tr 09.09.2021 - 10:00 | Son Güncelleme : 09.09.2021 - 10:09

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