Motosiklet kazası kask kamerasında

İstanbul Beşiktaş’ta motosikletli Burak Şenel’e, iddiaya göre ‘dönülmez’ tabelasının olduğu yerde kaçak U dönüş yapan bir otomobil çarptı. Kaza görüntülerini, Şenel’in hemen arkasındaki arkadaşının kask kamerası kaydetti. Kaza sırasında kendisine yeşil ışık yandığını söyleyen Şenel ‘‘Bir ay iş göremez raporu aldım. Araç sahibi arayıp sormadı bile. Şikayetçi oldum, davanın görülmesini bekliyorum’’ dedi.
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ntv.com.tr 09.06.2021 - 11:18| Son Güncelleme : 09.06.2021 - 11:32
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