Motosiklet sepetindeki çocuk yere düştü, otomobil son anda durdu

İstanbul Kartal’da, motosikletli kağıt toplama aracının sepetinde oturan bir çocuk, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Motosikletli araçta 2’si çocuk 4 kişi vardı ve ayaklarını yere sürten çocuk, bir anda dengesini kaybedip yere düştü. Kağıt toplama aracının tekerleği çocuğun kolunun üzerinden geçerken hemen arkalarındaki otomobil son anda durmayı başardı.

TÜRKİYE HABERLERİ