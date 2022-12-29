Motosiklet sepetindeki çocuk yere düştü, otomobil son anda durdu
İstanbul Kartal’da, motosikletli kağıt toplama aracının sepetinde oturan bir çocuk, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Motosikletli araçta 2’si çocuk 4 kişi vardı ve ayaklarını yere sürten çocuk, bir anda dengesini kaybedip yere düştü. Kağıt toplama aracının tekerleği çocuğun kolunun üzerinden geçerken hemen arkalarındaki otomobil son anda durmayı başardı.
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