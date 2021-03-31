İstanbul Beykoz’da sinyal vermeden dönüş yapan otomobile çarpan motosiklet sürücüsü, kaskı sayesinde ölümden döndü. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin üzerinde takla atan sürücü yere savruldu ve başındaki kask sayesinde ağır yara almadan kazayı atlattı.
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ntv.com.tr 31.03.2021 - 10:24| Son Güncelleme : 31.03.2021 - 10:34
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