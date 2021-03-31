Motosiklet sürücüsü kaskı sayesinde ölümden döndü

İstanbul Beykoz’da sinyal vermeden dönüş yapan otomobile çarpan motosiklet sürücüsü, kaskı sayesinde ölümden döndü. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin üzerinde takla atan sürücü yere savruldu ve başındaki kask sayesinde ağır yara almadan kazayı atlattı.

ntv.com.tr 31.03.2021 - 10:24 | Son Güncelleme : 31.03.2021 - 10:34

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