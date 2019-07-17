Motosiklet sürücüsüne çarpıp kaçtı (Yer: İstanbul, E-5)

17.07.2019 - 13:53

E-5 Karayolu Saadetdere yol ayrımına aniden şerit değiştirerek 28 yaşındaki motosiklet sürücüsüne çarpan otomobil sürücüsü kaçtı. Feci olay güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Yaşanan olay sonrası plakası tespit edilemeyen sürücü kaçarken Atsız ise büyük şok yaşadı. Olay sonrası kaçan sürücünün bir an önce bulunmasını isteyen kardeşi Hasan Atsız ise hastanede ağabeyinin uzun süre bekletildiğini ve ilgilenilmediğini de ifade ederek, "Yan yola girmek isterken en sol şeritten en sağ şeride geçmek isteyen aracın çarpması ile bu olay oldu. Ağabeyimin kolunda kalıcı hasar olabilir dedi. Ameliyat için plastik cerrahi olan Çapa’ya götürmüşler. Biz kamera kayıtlarını birkaç yerden bulabildik. Orada da zaten plaka görülmüyor. Şu anda ağabeyimin kolunda, doktorların söylediğini göre tendonlar, krişler hepsi kopmuş durumda. Ağabeyim kolu kısmen koptu diyebiliriz ben hastaneye ilk gittiğimde kolunu yamuk olarak gördüm. Çok kötü durumda" dedi.