Motosiklete bağladığı köpeği kilometrelerce koşturdu

İstanbul Arnavutköy’de bir kişi, ‘‘Yolda buldum’’ dediği köpeği çalıştığı fabrikanın bahçesine götürerek beslemek istedi. Ancak köpeği motosikletin arkasına bağlayarak götürmeye kalkınca tepki çekti. Motosikleti takip ederek durduran bir sürücü polisleri çağırdı. Sonunda köpek fabrikaya aracın arkasında götürüldü.
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