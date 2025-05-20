Motosikletin arkasına bağladığı köpeği metrelerce sürükledi
Kahramanmaraş'ta bir sürücü, motosikletin arkasına bağladığı köpeği metrelerce sürükledi. Yapılan araştırmada, tescilsiz motosikletin sahibi ve sürücüsünün 18 yaşındaki M.G. olduğu, arka tarafta bulunan kişinin de 16 yaşındaki C.P. olduğu belirlendi. C.P. serbest bırakılırken, M.G. hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca, Karayolları Trafik Kanunu gereğince toplam 38 bin 347 lira idari para cezası uygulandı.
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