Motosikletin plakasını eliyle kapatıp gişelerden kaçak geçti

İstanbul’da bir motosikletin gişelerden kaçak geçiş yaptığı anları bir otomobil sürücüsü cep telefonuyla kaydetti. Motosiklette sürücünün arkasındaki kadın, gişelerden geçerken eliyle plakayı kapattı. EDS (Elektronik Denetleme Sistemi) noktalarından geçerken de ceza yememek için yine aynı yöntemi uyguladılar.
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