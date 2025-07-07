Motosikletin üzerine yattı, cezası kameralardan geldi
Samsun’un Yakakent ilçesinde motosikletiyle seyir halindeyken tehlikeli hareketler yapan bir sürücü, başka bir aracın kamerasına yakalandı. Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, motosiklet sürücüsüne idari para cezası uyguladı. 55 plakalı motosikletin sürücüsü, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü" gerekçesiyle cezalandırıldı.
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