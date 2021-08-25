Motosikletiyle su üstünde gidiyor

Kendi tasarladığı motosikletiyle su üzerinde gidebilen tek isim olan motokros efsanesi Robbie Maddison, İstanbul Boğazı'nı su üstünde motosikletiyle geçti. (Haber: Tuana Çiftci - Kamera: Yasin Akpınar)

NTV 25.08.2021 - 15:19 | Son Güncelleme : 25.08.2021 - 15:36

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