Motosikletiyle su üstünde gidiyor

Kendi tasarladığı motosikletiyle su üzerinde gidebilen tek isim olan motokros efsanesi Robbie Maddison, İstanbul Boğazı'nı su üstünde motosikletiyle geçti. (Haber: Tuana Çiftci - Kamera: Yasin Akpınar)
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NTV 25.08.2021 - 15:19| Son Güncelleme : 25.08.2021 - 15:36
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