Motosikletle gelip kurşun yağdırdı: 1 ölü, 2 yaralı
Sosyal medyada kavga ettiği kişiyle randevulaştığı yere giden Cihan Ö. ile arkadaşı, motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda kaldırımdaki bir kişi ile Cihan Ö. bacaklarından vurulurken arkadaşı F.Ç. hayatını kaybetti. Saldırgan 5 el ateş ettikten sonra motosiklete binerek arkadaşıyla birlikte olay yerinden kaçtı.
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