Motosikletli gençler Bebek sahilinde denize uçtu

İstanbul’da motosikletle gezmeye çıkan iki kuzen, Bebek sahilinde denize uçtu. Yola dökülen yağı fark etmeyerek kaydıklarını anlatan 20 yaşındaki Emirhan Uçal ‘‘Motor altımızdan kaydı. Önce yat halatına sonra da elektrik panosuna çarpıp denize uçtuk. Motorun üzerime düştüğünü hatırlıyorum, sonra bilincimi kaybetmişim’’ dedi. Kazayı görüp çevreden koşanlar, iki genci halatla kurtardı.
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