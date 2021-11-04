Motosikletli kağıt toplayıcısını böyle çektiler

İstanbul Pendik’te yolda kalan motosikletli kağıt toplayıcısı için bulunan yöntem görenleri şaşırttı. Motosiklet, otomobile bir naylonla bağlanarak çekildi. üstelik bu sırada kapıt toplayısıcısı da motosikletin üzerindeydi. Denge sağlamak için de otomobilin kapısı açık olan bagajında bir kişi oturdu.
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