Motosikletli kapkaççının hedefi oldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde annesiyle yolda yürüyen B.P.'nin yanına motosikletle yaklaşan iki kişi, kapkaç yöntemiyle çantasını çalıp kaçtı. Olaydan sonra büyük şok yaşayan B.P. ve annesi yakınlardaki polis merkezine giderek şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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